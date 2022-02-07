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Питерец.ру » Общество » Заболевших стало много

Заболевших стало много

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге болеют ковидом более 150 тысяч человек

Обстановка в Петербурге оставляет желать лучшего. В городе на Неве снова выявлено более 20 тыс. человек с ковидом. По уровню суточного прироста Северная столица иногда даже опережает Москву. Так что ситуация не вселяет оптимизма.

Однако, несмотря на всю сложность, повода для паники сейчас нет. В стационарах Петербурга лечится чуть более 8,2 тыс. ковидных пациентов. В реанимации находится 636 человек, к ИВЛ подключены 316 пациентов.

При этом 37% коечного фонда остается свободной. Так что больницы могут принимать тяжелых пациентов. Большая часть заболевших коронавирусом находится на амбулаторном лечении. Причем таковых около 150 тыс. человек. Это еще раз показывает, что новый штамм не насколько опасен, как предыдущие.

«Питерец.ру» напоминает, что в городе продолжается прививочная кампания. Сейчас в запасе 692 тыс. доз вакцины от ковида.

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