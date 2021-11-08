Заболеваемость резко снизилась

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице сократилось количество вновь заболевших. Например, накануне был зафиксирован 2551 случай ковида. При этом с 28 октября в городе на Неве ежедневно наблюдалось не менее 3000 случаев. Теперь мы видим резкое снижение статистики. Посмотрим, что будет происходить дальше. Окажется ли это разовым моментом или заболеваемость пойдет на спад?

Сейчас в Петербурге коэффициент распространения заболеваемости составляет 0,93. Это ниже 1, что считается нормой. Однако ситуация по-прежнему остается напряженной. Почти 7,8 тыс. человек находятся в стационарах. Всего же развернуто 9488 коек для больных ковидом и пневмонией.

Напоминаем, что в Северной столице продолжается прививочная кампания. Власти Петербурга продолжают вести борьбу с пандемией, предпринимая активные меры безопасности. В их число входит и вакцинация населения.