Госпитализированных много, а локдаун могут продлить

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице находится на госпитализации 8 тыс. человек. Речь идет о пациентах с коронавирусной инфекцией. Таковы данные, представленные представителями городской администрации.

Сейчас в реанимации находится 747 человек, 379 из них подключены к ИВЛ. В городе еще достаточно много свободных коек — чуть более 35%. Больницы Петербурга могут принять 9488 человек. Но ситуация не внушает оптимизма. Заболеваемость находится на высоком уровне. Был побит 3-месячный рекорд смертности.

Неприятная картина наблюдается в целом по стране. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим нерабочих дней может быть продлен. В настоящий момент он установлен до 7 ноября. Но этого может оказаться недостаточно для улучшения ситуации. При этом конкретные решения будут принимать руководители регионов.