Возникла очередь в «Питерленде»

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в аквапарке «Питерленд», находящемся в Парке 300-летия, образовалась довольно внушительная очередь. Представители «Питерленда» столкнулись из-за этого с рядом сложностей, а жители и гости Северной столицы были вынуждены должно ждать, чтобы попасть внутрь этого комплекса.

В «Питерленде» объясняют ситуацию двумя причинами. Во-первых, количество посетителей увеличилось по причине новогодних праздников. Во-вторых, гигантская очередь образовалась из-за новых ковидных ограничений. Посетители аквапарка были вынуждены показывать Кью-Код и удостоверения личности, что приводило к естественному замедлению процесса. Еще сейчас действует ограничение по числу посетителей. Внутри водного развлекательного комплекса может быть до 700 человек. Все эти факторы сложили воедино и привели к большому скоплению людей.