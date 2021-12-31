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Питерец.ру » Общество » Хотим отдыхать 31-го

Хотим отдыхать 31-го

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gazeta.ru
Большинство россиян хотят всегда отдыхать 31 декабря

«Питерец.ру» напоминает, что в этом году 31 декабря сделали выходным днем. Эта идея пришлась по душе многим, ведь перед новогодней ночью люди заняты приготовлениями к празднику. Поэтому хорошо, когда человеку не нужно идти на работу.

Был проведен опрос, согласны ли работающие постоянно отдыхать 31 декабря. 81% наших соотечественников высказались «за». Всего опросили около 1600 человек из разных городов и регионов, в том числе из Петербурга. Среди желающих отдыхать в последний день года больше тех, кому менее 34 лет. Но в возрастной группе от 45 лет данную идею тоже поддерживают многие.

Конечно, решение в этом вопросе останется за властями. С одной стороны, отдыхать 31 декабря – хорошая идея. С другой – у нас и так слишком много выходных. Оптимальным вариантом станет поиск компромиссного решения.

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