Страна богатая, а люди бедные – почему?

«Питерец.ру» отмечает, что в России сложилась весьма странная ситуация – страна имеет высокие экономические показатели, а уровень жизни граждан продолжает снижаться. Как такое возможно?

Все дело в нашей экономической и политической системе. Во время правления Путина страна остается богатой, но люди продолжают беднеть. Бюджет России получается профицитным или сбалансированным. При этом в РФ 13% бедных людей, а у 62% денег хватает только на еду и одежду.

Бывший замминистра соцзащиты Евгений Гонтмахер считает, что имеющаяся модель нашей экономики не приводит к повышению доходов населения. Страна крайне зависит от углеводородов, на которые приходится треть бюджета. Выигрывают от этого лишь некоторые. При этом правительство не видит, как можно повысить эффективность экономики.

Политолог Федор Крашенинников считает, что власти воспринимают резервные средства как свои, а не народные. Поэтому и получается, что финансы идут на Сирию, Ливию и другие проекты, а не на поддержку граждан.