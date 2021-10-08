Элиты зависят от общественного мнения?

Петербургский политолог Евгений Грецкий считает, что политические элиты нашей страны выбрали антиамериканское направление не по своей воле. Они пошли на поводу у общественного мнения, но сделали это, чтобы подольше находиться у власти.

Грецкий отметил, что Россия могла сблизиться с Западом. Такая возможность была в середине 90-х, но признавать превосходство США наша страна не стала. Поэтому и произошло дальнейшее отчуждение. Сейчас происходит похожая ситуация. Политики не готовы решать проблемы, но идут за мнением большинства. Это напоминает поведение 90-х годов.

«Питерец.ру» считает, что оценка Грецкого весьма спорная. Элиты вынуждены учитывать общественное мнение. Но они вряд ли идут на поводу народа. Обычных людей больше интересует личное благосостояние, а не взаимоотношения с Соединенными Штатами. Так что в этом вопросе политолог, скорее всего, ошибается.