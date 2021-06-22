Когда третья волна пойдет на спад?

Ситуация с волнами пандемии вызывает много вопросов. По этому поводу велось немало дискуссий. Специалисты не могли определиться, что это: продолжение второй волны или начало третьей? В итоге получается странная картина: не успев назвать волну третьей и определиться, точно ли это так, мы теперь ждем, когда она закончится.

Инфекционист Евгений Тимаков считает, что ситуация будет оставаться очень напряженной на протяжении двух недель. Однако пик заболеваемости снизится только к августу. По мнению специалиста, стране нужна массовая вакцинация населения. Но после прививки потребуется около 1,5 месяцев для выработки иммунитета. Тимаков считает, что осенью может наступить «четвертая волна» пандемии. Но наша страна уже будет готова к этому.

«Питерец.ру» считает, что разговоры про вторую, третью или четвертую волну не имеют особого смысла. Нельзя точно определить, где заканчивается одна и начинается другая. Главное, чтобы коронавирус оказался побежден, и мы вернулись к нормальной жизни, где нет места этой инфекции.