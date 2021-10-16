В чем минусы жесткого воспитания?

Педагог и психолог Ирина Беляева высказала мысль относительно жесткого воспитания. По словам специалиста, такая модель имеет серьезные недостатки. Применять давление, принуждение и физическое воздействие неэффективно.

Но люди ведут себя так не потому, что жестоки. Просто они невольно начинают копировать те модели, которые использовали их родители. Иногда взрослые просто не умеют пользоваться другими методами. Чтобы воспитывать через мягкость и любовь, нужна сила. Не все оказываются способны на это.

Применяя жесткие методы, родители не желают признавать собственную беспомощность. Они решаются действовать хотя бы так, чем вообще никак. Однако Беляева уверена, что крайностей нужно избегать. По ее мнению, из людей, воспитанных в жестких условиях, некоторые вырастают адекватными, но многие ломаются.

«Питерец.ру» считает, что проблема воспитания является очень сложным вопросом. Еще необходимо учитывать фактор индивидуального подхода. При этом не нужно путать строгость с жесткостью.