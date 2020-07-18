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Питерец.ру » Общество » Почему задания для ЕГЭ составляют «двоечники»?

Почему задания для ЕГЭ составляют «двоечники»?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vk.com
Родители выпускников возмущены результатами ЕГЭ по химии и требуют их отменить

Возмущенные родители учеников требуют отменить результаты ЕГЭ по химии. Поводом для такого возмущения стали необоснованно сложные задания. Мнение родителей разделяют и педагоги.

Получилось, что ученики весь год готовились к одному, а задания оказались совершенно другими. В итоге это застигло ребят врасплох. Кто-то настолько расстроился, что разрыдался прямо на экзамене. В некоторых случаях и вовсе потребовалась помощь медицинских работников. Химик-технолог Сергей Арутюнян возмутился, что задания в ЕГЭ были рассчитаны на профессионалов.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Почему составлением заданий к ЕГЭ занимаются столь не компетентные люди? Почему тесты иногда готовят те, кому по методике преподавания нужно ставить «два»? Почему в сфере образования работают такие неучи?»

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