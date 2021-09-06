Просто ходи – и будет все хорошо

Врач Лидия Иванова поделилась мнением, как избежать гипертонии, депрессии и диабета. По словам специалиста, хорошей профилактикой станет обычная ходьба. Когда люди ведут малоподвижный образ жизни, это нередко приводит к проблемам со здоровьем. Однако при регулярной ходьбе такие риски заметно снижаются. Это особенно важно для сердечно-сосудистой системы. Когда человек двигается, у него активно работает центральная нервная система. Это приводит к улучшению настроения и снижению болевых ощущений. Ионова отметила, что человеку требуется не менее 70 тыс. шагов неделю.

«Питерец.ру» сообщает, что перечисленные советы предельно просты, а их актуальность не вызывает вопросов. Однако современному человеку бывает трудно следовать подобным рекомендациям. Некоторые люди ведут малоподвижный образ жизни в силу своей деятельности или большой занятости. Но помощником здесь станет самодисциплина. Нужно заставить себя ходить пешком и быть активным, чтобы следить за своим здоровьем.