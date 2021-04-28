Займ в МФО

Чтобы взять в займ небольшую сумму денег, можно обратиться в банк. Однако это не всегда лучший способ получить кредит, ведь далеко не все заявки от клиентов одобряются. Поэтому многие обращаются в МФО (микрофинансовые организации), которые дают займ без справок и поручителей почти всем. При этом важно знать особенности и нюансы, чтобы получить деньги на выгодных условиях.

Отличия обращения в МФО от банковских кредитов

Для того чтобы получить кредит в банке, нужно обратиться в отделение, написать заявление, предоставить все требуемые документы и ждать результата. Иногда ответ приходит не сразу же, а в течение нескольких дней. В отличие от такого сложного процесса, чтобы обратиться за микрозаймом в МФО достаточно:

оформить заявку онлайн, указав нужную сумму и срок кредита;

заполнить личные данные;

предоставить фото паспорта (обычно нужно просто загрузить фото или скан);

указать номер банковской карты, на которую будут зачислены средства;

подождать рассмотрение заявки – этот период занимает не более 15 минут.

На рассмотрение заявки не влияют финансовая история, наличие кредитов, как настоящих, так и просроченных. Хотя именно эти факторы часто оказываются причиной отказа для займа в банке. К тому же, МФО не требуют предоставления большого количества документов, таких как справка с места работы, информация о прописке и другие.

Что нужно знать, обращаясь за микрокредитом

Хотя микрокредит в МФО имеет много преимуществ, по сравнению с кредитом в банке, есть некоторые особенности, которые нужно учесть:

Брать микрокредит выгодно только если нужна не большая сумма на короткий срок. Большинство МФО предлагают новым клиентам займ на сумму до 30 тысяч рублей на срок до месяца.

Многие организации предлагают сниженный процент кредита или вообще беспроцентный займ новым клиентам. А для постоянных клиентов возможно увеличение допустимой суммы, которую можно взять в долг. Поэтому важно изучить и сравнить между собой предложения разных МФО и узнать их бонусные предложения.

Подписанием договора с МФО в режиме онлайн считается подтверждение сделки через СМС-код. Поэтому важно указывать правильный номер телефона. Остальные личные данные также должны быть точными – это залог успешного рассмотрения заявки.

Если возникают непредвиденные ситуации, когда срочно нужна в долг не большая сумма денег, обращение в МФО за микрокредитом – лучшее решение ситуации.