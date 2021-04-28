Займ в МФО

Чтобы взять в займ небольшую сумму денег, можно обратиться в банк. Однако это не всегда лучший способ получить кредит, ведь далеко не все заявки от клиентов одобряются. Поэтому многие обращаются в МФО (микрофинансовые организации), которые дают займ без справок и поручителей почти всем. При этом важно знать особенности и нюансы, чтобы получить деньги на выгодных условиях.
Отличия обращения в МФО от банковских кредитов
Для того чтобы получить кредит в банке, нужно обратиться в отделение, написать заявление, предоставить все требуемые документы и ждать результата. Иногда ответ приходит не сразу же, а в течение нескольких дней. В отличие от такого сложного процесса, чтобы обратиться за микрозаймом в МФО достаточно:
- оформить заявку онлайн, указав нужную сумму и срок кредита;
- заполнить личные данные;
- предоставить фото паспорта (обычно нужно просто загрузить фото или скан);
- указать номер банковской карты, на которую будут зачислены средства;
- подождать рассмотрение заявки – этот период занимает не более 15 минут.
На рассмотрение заявки не влияют финансовая история, наличие кредитов, как настоящих, так и просроченных. Хотя именно эти факторы часто оказываются причиной отказа для займа в банке. К тому же, МФО не требуют предоставления большого количества документов, таких как справка с места работы, информация о прописке и другие.
Что нужно знать, обращаясь за микрокредитом
Хотя микрокредит в МФО имеет много преимуществ, по сравнению с кредитом в банке, есть некоторые особенности, которые нужно учесть:
- Брать микрокредит выгодно только если нужна не большая сумма на короткий срок. Большинство МФО предлагают новым клиентам займ на сумму до 30 тысяч рублей на срок до месяца.
- Многие организации предлагают сниженный процент кредита или вообще беспроцентный займ новым клиентам. А для постоянных клиентов возможно увеличение допустимой суммы, которую можно взять в долг. Поэтому важно изучить и сравнить между собой предложения разных МФО и узнать их бонусные предложения.
- Подписанием договора с МФО в режиме онлайн считается подтверждение сделки через СМС-код. Поэтому важно указывать правильный номер телефона. Остальные личные данные также должны быть точными – это залог успешного рассмотрения заявки.
Если возникают непредвиденные ситуации, когда срочно нужна в долг не большая сумма денег, обращение в МФО за микрокредитом – лучшее решение ситуации.