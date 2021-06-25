Финны привезли ковид

Массовые мероприятия опасны, поскольку во время их проведения можно заразиться ковидом. Хотя власти предпринимают меры безопасности, заражения все равно происходят. Например, коронавирус выявляется у болельщиков, которые возвращаются домой из Петербурга.

«Питерец.ру» сообщает, что вирус был выявлен у 86 финских граждан. Это футбольные болельщики, посетившие матчи Евро-2020 в Петербурге. Всего же во время чемпионата в городе на Неве побывало около 4 тыс. финских граждан.

Премьер Финляндии Санна Марин обратилась к соотечественникам, приехавшим из России. Глава правительства призвала этих людей пройти тесты на коронавирус. Это поможет предотвратить распространение инфекции.

Возникают невольные вопросы: «Неужели некоторые города Евро становятся рассадниками ковида? Это был просчет со стороны УЕФА? Или же дело не в самом турнире? Может, власти не смогли обеспечить должный уровень безопасности?»

Эти вопросы пока остаются без ответа. Но однозначно, что такие турниры добавляют риска распространения инфекции.