Что помогает похудеть

Тема похудения – одна из наиболее злободневных для современного человека. Многие люди мечтают сбросить несколько лишних килограммов. Это становится особенно актуальным перед началом летнего сезона. Желание покрасоваться красивой фигурой на пляже присуще представительницам слабого пола. Да и другая половина человечества тоже оказывается не против подобной перспективы.

«Питерец.ру» сообщает, что ученые установили два новых фактора, способствующих сжиганию жира. Во-первых, это вечерние тренировки. Если заниматься именно в это время суток, то вы начнете худеть. Согласно проведенным исследованиям, аэробные нагрузки наиболее эффективны к вечеру. С их помощью вы быстрее потеряете лишний вес, нежели от утренних занятий.

Вторая причина связана с употреблением кофеина. Если за 30 минут до тренировки выпивать чашечку кофе, это принесет дополнительный эффект. Так что в определенных дозах этот напиток даже полезен. Однако относительно кофе существует множество разных теорий. Какие из них верные, а какие – надуманные, сказать трудно.