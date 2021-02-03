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Питерец.ру » Общество » Кофе вместо завтрака

Кофе вместо завтрака

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
volg.mk.ru
Может ли кофе заменить полноценный завтрак

Многие люди предпочитают вместо завтрака пить кофе натощак. Однако, по словам гастроэнтеролога, Юлии Лященко это может негативно сказаться на состоянии здоровья. При такой ситуации желудок и желчный пузырь сталкиваются с большой нагрузкой. Регулярное употребление кофе по утрам может обернуться нарушением кислотности, камнями и гастритом.

Лященко советует, что, если утром не хотите есть, можно ограничиться двумя ложками каши или бутербродами. Но пить кофе на голодный желудок не стоит. Вместо него лучше выпивать натощак стакан теплой воды с лимоном. Это поможет запустить процесс пищеварения.

«Питерец.ру» отмечает, что речь не идет о вреде кофе как такового. Этот напиток можно употреблять. Но нельзя делать это вместо завтрака.

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