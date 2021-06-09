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Питерец.ру » Общество » Старт благотворительному футбольному матчу в рамках ПМЭФ дал Михаил Романов

Старт благотворительному футбольному матчу в рамках ПМЭФ дал Михаил Романов

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Старт благотворительному футбольному матчу в рамках ПМЭФ дал Михаил Романов

В городе Колпино в рамках спортивно-зрелищной программы Петербургского международного экономического форума состоялся благотворительный праздник «От сердца к сердцу». Он прошел уже в пятый раз по инициативе и поддержке депутата Государственной Думы ФС РФ, Заместителя председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, члена фракции «Единая Россия» Михаила Романова. Главная цель проекта – сбор средств для помощи семьям с больными детьми. На площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Ижорец» состоялся товарищеский футбольный матч между двумя командами, где воспитанники юношеских футбольных клубов играли вместе с политиками, артистами и предпринимателями. Старт матчу дал парламентарий. Праздник завершился гала-концертом звезд эстрады.

Михаил Романов рассказал, что собранные средства в виде сертификатов будут переданы семьям с больными детьми из Невского, Фрунзенского и Колпинского районов Санкт-Петербурга. Это позволит им приобрести протезы, современные ходунки, инвалидные коляски, другие средства реабилитации, а также оплатить лечение или отдых в санатории. Депутат подчеркнул: акция «От сердца к сердцу» объединяет сочувствующих чужому горю людей, будит в них такие чувства, как чуткость, милосердие и щедрость.

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