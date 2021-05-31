На открытии гала-концерта фестиваля «Добровидение» выступил с приветствием Михаил Романов

В Северной столице состоялся гала-концерт лауреатов и почетных гостей VI Международного фестиваля народной песни «Добровидение». В рамках официальной части депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов Валентинович передал приветствие фестивалю от Руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ Сергея Ивановича Неверова. В нем говорится, что, участвуя в «Добровидении», десятки творческих коллективов из разных регионов России и стран способствуют взаимопониманию между народами и укреплению мира.

Депутат также подчеркнул, что за несколько лет своего существования фестиваль стал заметным событием в культурной жизни России, и все больше артистов становятся его участниками. Гости фестиваля получают большое удовольствие, слушая выступления исполнителей народной музыки, наслаждаются самобытностью и глубоким смыслом этого вида искусства. В рамках музыкального события прозвучало много знакомых с детства песен, отметил депутат, которые умиротворяют душу, радуют и утешают в разные моменты жизни.

Михаил Романов пожелал зрителям ярких впечатлений и новых встреч с народной музыкой, а участникам «Добровидения» – верности выбранному пути и творческих успехов.