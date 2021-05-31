Payeer

ента новостей

12:20
В Петербурге на праймериз "Единой России" победили Макаров и Боярский
12:12
В Петербурге полицейские задержали троих виновников поджога мебельного магазина
11:44
Лаборатория медиапоэзии. Цифровое настоящее
11:42
На открытии гала-концерта фестиваля «Добровидение» выступил с приветствием Михаил Романов
11:04
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 2,8 миллиона рублей
09:58
Что делать с электросамокатами?
09:22
Участники ПМЭФ увидят необычные машины
21:37
400 спортсменов встретились на Фестивале единоборств в Петербурге
16:17
Баскетбольный «Зенит» завершил сезон поражением в полуфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ
14:11
В Ленобласти расчеты системы С-400 «Триумф» ЗВО отразили воздушный удар в ходе тренировки
14:09
В Ленобласти прошёл чемпионат Росгвардии по легкоатлетическому кроссу
14:06
На сборах в Петербурге психологи Росгвардии познакомились с новыми методиками
09:51
Для одних футбол и форум, для аварийщиков – тяжелые деньки
09:25
Не можешь уснуть? Воспользуйся советами сомнолога
22:50
Книжный салон набирает обороты: основные итоги третьего дня
22:48
Флешмоб "Танцуй как Достоевский"!
15:16
Валентине Матвиенко вручили знак "За заслуги перед Ленинградской областью"
13:50
Мовиста Регионы» будет развивать трамвайный транспорт в Екатеринбурге в рамках концессии
12:57
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в серии угонов иномарок
12:38
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам почти пять миллионов рублей
12:32
Возобновление автобусных рейсов между Санкт-Петербургом и Таллином
12:29
Выставка «Люди и города»
12:25
В центре Петербурга из окна хостела выпал гражданин Украины
12:21
Выставка «Дети — главные повелители лета, сама его суть»
12:12
Выставка «Питерское лето»
12:06
Петербургская делегация отправится на форуме «Алтай. Территория развития – 2021»
12:03
В Петропавловской крепости состоится традиционная для студенческих отрядов Петербурга Линейка
11:44
Фестиваль "Письменность: ценности и смыслы"
11:40
В Ленобласти в ДТП погибли ребёнок и двое взрослых
11:30
В Петербурге задержали группу хакеров, похищавших деньги с банковских счетов граждан
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » На открытии гала-концерта фестиваля «Добровидение» выступил с приветствием Михаил Романов

На открытии гала-концерта фестиваля «Добровидение» выступил с приветствием Михаил Романов

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На открытии гала-концерта фестиваля «Добровидение» выступил с приветствием Михаил Романов

В Северной столице состоялся гала-концерт лауреатов и почетных гостей VI Международного фестиваля народной песни «Добровидение». В рамках официальной части депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов Валентинович передал приветствие фестивалю от Руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ Сергея Ивановича Неверова. В нем говорится, что, участвуя в «Добровидении», десятки творческих коллективов из разных регионов России и стран способствуют взаимопониманию между народами и укреплению мира.

Депутат также подчеркнул, что за несколько лет своего существования фестиваль стал заметным событием в культурной жизни России, и все больше артистов становятся его участниками. Гости фестиваля получают большое удовольствие, слушая выступления исполнителей народной музыки, наслаждаются самобытностью и глубоким смыслом этого вида искусства. В рамках музыкального события прозвучало много знакомых с детства песен, отметил депутат, которые умиротворяют душу, радуют и утешают в разные моменты жизни.

Михаил Романов пожелал зрителям ярких впечатлений и новых встреч с народной музыкой, а участникам «Добровидения» – верности выбранному пути и творческих успехов. 

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

6-12-2020, 21:28
Михаил Романов выступил на открытии IV фестиваля инклюзивного творчества «Шире круг»
30-03-2021, 11:56
Михаил Романов поздравил с наступившим профессиональным праздником работников культуры Санкт-Петербурга
21-04-2021, 14:10
Михаил Романов выступил на открытии соревнований Кубка городов воинской славы по борьбе самбо
4-05-2021, 18:25
Пожарных Санкт-Петербурга с наступившим профессиональным праздником поздравил Михаил Романов
7-10-2020, 11:10
Михаил Романов поблагодарил сотрудников ОМОНа за самоотверженную службу
31-05-2020, 13:58
Воинские мемориалы города Колпино осмотрел Михаил Романов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
205
28-05-2021, 11:40
В Ленобласти в ДТП погибли ребёнок и двое взрослых
0
256
27-05-2021, 11:17
В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб
0
244
26-05-2021, 11:50
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся
0
407
20-05-2021, 12:21
В Ленобласти мужчина погиб погиб под колесами автобуса
Наверх