В Ленобласти прошёл учебный сбор водолазов Северо-Западного округа Росгвардии

В Ленинградской области прошёл сбор с водолазами Северо-Западного округа Росгвардии на открытой воде, в ходе которого специалисты отработали учебные вопросы по поиску и техническим действиям в акваториях и на подводной части корпусов судов.

Развернув водолазную станцию, участники сбора провели погружения на глубину до 20 м как с берега, так и с использованием катера, выполнили практические действия подводного ориентирования. В ходе тренировочных занятий водолазы с применением снаряжения с открытой схемой дыхания отработали проведение погружений с поиском различных предметов как одиночно, так и в составе групп по два-три человека, а также оказание помощи условно пострадавшему водолазу.

К сбору привлекались водолазные подразделения из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Архангельской областей, входящие в состав полков, отряда мобильного особого назначения (ОМОН), специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и вневедомственной охраны.