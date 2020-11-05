В подразделениях Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли занятия со специалистами нештатных групп разминирования

В соединениях и воинских частях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа завершились учебно-методические занятия с военнослужащими нештатных групп разминирования и установки минно-взрывных заграждений.

В ходе мероприятия саперы отработали обнаружение, обезвреживание и уничтожение самодельных взрывных устройств, в том числе установленных на объектах, представляющих собой повышенный источник опасности, таких как склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Кроме того, специалисты подразделений выполнили учебные задачи по ликвидации взрывных и невзрывных заграждений, инженерных препятствий, а также по разминированию минных участков. В ходе практических занятий военнослужащие изучили приемы и способы ведения инженерной разведки, а также действия по разминированию и минированию незнакомой местности.