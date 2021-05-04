В Ленобласти более 300 кандидатов отобрано для прохождения военной службы по контракту

С начала 2021 года пунктами отбора Западного военного округа отобрано на военную службу по контракту более 300 кандидатов. Граждане изъявившие желание заключить контракт с Министерством Обороны Российской Федерации будут проходить службу в общевойсковой армии, дислоцированной в Ленинградской области.

Пристальное внимание обращено на отбор кандидатов для замещения должностей определяющим боевую готовность. При отборе кандидаты выбираются из числа граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, обладающие высокими морально волевыми качествами, надлежащим уровнем физической подготовки и имеющие положительный опыт прохождения службы по призыву.

Будущим военнослужащим по контракту полагается достойное денежное довольствие, которое значительно выше средней заработной платы в регионе. Помимо этого, военнослужащие и члены их семей пользуются льготами и полным социальным пакетом.

На весь период военной службы военнослужащие по контракту обеспечиваются служебными квартирами по месту службы, а по завершении трех лет службы по контракту военнослужащий может приобрести квартиру в собственность в любом регионе России по программе военной ипотеки.