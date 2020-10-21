Более 500 военнослужащих ЗВО, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву, уволено в запас

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, продолжается процесс увольнения в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в воинских частях исключены торжественные мероприятия. Перед убытием каждому военнослужащему выдаются средства индивидуальной защиты - антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски в количестве, рассчитанном на время пути до места проживания.

Закупка билетов для следования на железнодорожном, автомобильном и авиационном транспорте осуществляется заблаговременно по воинским перевозочным документам, дающим военнослужащим право бесплатного проезда к месту постановки на учет по месту жительства.

Доставка военнослужащих к вокзалам и аэропортам производится на служебном автотранспорте, прошедшем специальную обработку. Всего, из рядов общевойсковой армии будет уволено в запас около двух тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.