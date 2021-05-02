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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти военнослужащие дивизии ПВО встретили Святую Пасху

В Ленобласти военнослужащие дивизии ПВО встретили Святую Пасху

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Ленинградской области военнослужащие дивизии ПВО встретили Святую Пасху

В п.Хвойный (Ленинградская область) для военнослужащих дивизии ПВО Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приготовили праздничное питание.

В честь празднования дня Светлой Пасхи опытные хлебопеки в соответствии с установленным рецептом произвели замес теста из муки, сливочного масла, молока сахара, изюма, творога, с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований.

Выпекание праздничных хлебобулочных изделий производилось в оригинальных формах. После выпечки был совершен традиционный у православных христиан обряд освещения пасхальных куличей.

По традиции пасхальные куличи и яйца были выданы военнослужащим во время утреннего приёма пищи. Подобное мероприятие проводится ежегодно во всех соединениях и воинских частей Ленинградского объединения.

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