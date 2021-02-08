Дивизия ПВО Западного военного округа отмечает 35-ю годовщину формирования

Сегодня в Ленинградской области состоялись торжества по случаю празднования 35-й годовщины формирования дивизии противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО.

В ходе торжественных мероприятий в управлении дивизии командование под руководством командира соединения полковника Олега Поликарпова, поздравило личный состав с годовщиной образования. В здании офицерского клуба соединения прошла церемония награждения наиболее отличившихся военнослужащих.

В состав соединения входят зенитные ракетные и радиотехнические подразделения на вооружении которых стоят современные образцы вооружения, такие как ЗРС С-400 «Триумф», ЗРПК «Панцирь-С», радиолокационные комплексы «Подлёт», «Каста 2-2», автоматизированные системы управления «Фундамент», «Универсал» и др.

Личный состав дивизии несёт круглосуточное боевое дежурство по противовоздушной обороне в Ленинградской, Псковской областях и Республике Карелия.