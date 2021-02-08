ента новостей

21:43
Дивизия ПВО Западного военного округа отмечает 35-ю годовщину формирования
21:41
В Ленобласти танкисты ЗВО приступили ко второму этапу конкурса «Танковый биатлон»
19:21
В Петербурге сотрудники ДПС со стрельбой задержали двоих водителей-нарушителей
19:17
В Петербурге задержаны лжебизнесмены, обманывавшие пенсионеров
17:05
Петербурженка рассказала о новом виде мошенничества, он касается клиентов "Альфа-Банка"
16:56
«Зенит» близок к рекордному чемпионству в РПЛ
15:30
В Ленобласти посиделки на троих закончились поножовщиной
15:15
Форум «Ладога» меняет формат
15:11
Встреча участников первого конкурса Фонда президентских грантов 2021 года
12:40
У жителя Петербурга конфисковали львенка
12:21
Спортсмен из Ленобласти выступит на всемирной спартакиаде
10:36
Выставка уникальных археологических находок в музее Рерихов
10:26
В Петербурге пьяный водитель пробил ограждение и съехал в реку Фонтанку
10:18
В Дворцовом парке Красного Села школьники затушили Вечный огонь на мемориале «Неизвестному солдату»
08:39
Возобновление диспансеризации?
08:11
Явлинский раскритиковал Навального
19:26
Личный прием жителей Фрунзенского района Санкт-Петербурга провел Михаил Романов
13:12
В Петербурге женщина "заминировала" отдел полиции
12:41
В Ленобласти голый мужчина выпал с 4-го этажа
12:27
Аферисты «из Банка России» предлагают россиянам коронавирусные выплаты
01:30
Волейбольный «Зенит» дома уступил московскому «Динамо» 1–3
16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
15:50
Полицейские и сотрудники ОМОН сконцентрировались у памятника жертвам политических репрессий
10:48
В Петербурге аферист обменивал деньги пенсионеров на купюры «банка приколов»
10:11
Немой выкрикивал лозунги
09:37
Требуют выселить кошку и попугая
19:22
"Поиграем за чашечкой чая": в коворкинге "Легко" пройдет вечер настольных игр
19:19
В Петербурге Россельхознадзор изъял из оборота и уничтожил более 500 кг бельгийских груш
19:17
Презентация выставочного проекта «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16:48
В связи с похолоданием АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в усиленном режиме
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Дивизия ПВО Западного военного округа отмечает 35-ю годовщину формирования

Дивизия ПВО Западного военного округа отмечает 35-ю годовщину формирования

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
Сегодня в Ленобласти состоялись торжества по случаю празднования 35-й годовщины формирования дивизии противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Сегодня в Ленинградской области состоялись торжества по случаю празднования 35-й годовщины формирования дивизии противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО.

В ходе торжественных мероприятий в управлении дивизии командование под руководством командира соединения полковника Олега Поликарпова, поздравило личный состав с годовщиной образования. В здании офицерского клуба соединения прошла церемония награждения наиболее отличившихся военнослужащих.

В состав соединения входят зенитные ракетные и радиотехнические подразделения на вооружении которых стоят современные образцы вооружения, такие как ЗРС С-400 «Триумф», ЗРПК «Панцирь-С», радиолокационные комплексы «Подлёт», «Каста 2-2», автоматизированные системы управления «Фундамент», «Универсал» и др.

Личный состав дивизии несёт круглосуточное боевое дежурство по противовоздушной обороне в Ленинградской, Псковской областях и Республике Карелия.

Все по теме: Ленобласть
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

8-09-2020, 19:21
В Ленобласти общевойсковая армия ЗВО отметила 10-летие формирования
6-12-2020, 19:31
«Защитники воздушного пространства» над Северной столицей отметили день образования соединения
28-01-2021, 23:02
В Ленобласти более 3,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа приняли участие в тактическом учении
5-11-2020, 13:29
Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области
13-11-2020, 19:51
В Ленобласти военнослужащие войск РХБ защиты ометили профессиональный праздник
11-12-2020, 23:12
В Ленинградском объединении ВВС и ПВО приступили к вакцинации против коронавирусной инфекции

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
137
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
202
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
157
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
279
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
Наверх