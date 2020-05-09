Как отпразднуют День победы?

75-я годовщина победы в Великой отечественной войне будет отпразднована в весьма необычных условиях. Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы, и вместо привычных мероприятий мы увидим празднование онлайн.

«Питерец.ру» сообщает, что наблюдать эти мероприятия можно на городском ТВ канале. Кроме того, будут запущены специальные челленджи в соцсетях. Сегодня в Петербурге в небо поднимется боевая авиация. Самолеты и вертолеты пролетят над Пискаревским мемориалом. В Неве поднимут флаги 4 корабля Балтийского флота. Вечером в 22.00 дал зал из артиллерийских орудий. Несмотря на ограничения, вызванные коронавирусом, День Победы остается праздником, который отмечают в Северной столице и других городах нашей страны.