Без леса и костров

Власти Петербурга решили всерьез заняться пожарной безопасностью. Губернатор Беглов подписал документ, согласно которому с 26 апреля в городе вводится новый режим. Он продлится до 12 июля.

В данный период жителям и гостям Петербурга будет запрещено бывать в лесах и зеленых зонах, находящиеся в черте города. Также запрещается жечь костры, мусор и листья. Еще нельзя проводить работы, подразумевающие опасность возникновения пожара, на территории лесов и зеленых насаждений.

«Питерец.ру» отмечает, что власти делают все возможное, чтобы свести риски пожаров к минимуму. Данные ограничения призваны предотвратить возможные трагедии. Недавно в городе был пожар на «Невской мануфактуре», который тушили очень долго. Никто не хочет, чтобы в городе возникали еще и лесные пожары.