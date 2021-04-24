Payeer

ента новостей

07:45
Без леса и костров
14:43
В Финском заливе старейший в России начальник маяка отметил 80-летний юбилей
12:45
В Петербурге лжеполицейский выманил у пенсионерки около 300 000 рублей
12:36
В Петербурге расскажут, как не теряться в эмоциональных беседах с близкими людьми
12:34
Живая беседа: в петербургском коворкинге раскроют секреты публичного выступления
12:32
В Ленобласти открывается навигация для маломерных судов
12:28
Жители Ленобласти выйдут на уборку территорий
11:01
Новые выплаты от Путина
10:24
В Ленобласти неизвестный в маске и с ножом изнасиловал несовершеннолетнюю
09:49
Отрыта не только Черногория
22:44
«Зенит» сотворил сенсацию, выиграв у «Барселоны» первый матч серии плей-офф Евролиги
20:32
Серьезное ДТП на внутренней стороне КАД
20:14
В РГИСИ продолжается Международный вокальный конкурс-фестиваль «Поющая маска»
19:49
В Петербурге полицейские задержали группу телефонных мошенников
19:40
В Петербурге задержали аферистов, совершавших мошенничество в отношении жителя блокадного Ленинграда
19:31
В Санкт-Петербурге стартовала Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады
16:58
Идеи жителей Санкт-Петербурга вошли в ТОП-100 проектов Всероссийского конкурса «Культурный след»
16:11
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения
08:18
Спрос на Черногорию
08:16
Что с красной чертой Путина?
21:14
Выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи»
21:12
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
16:13
Трассу «Кола» перекрыло массовое ДТП
15:37
Проект Пятого канала «Алые паруса-2020» вошел в шорт-лист престижной международной премии
15:35
На трассе М-10 в Тосненском районе ограничат пропускную способность
14:26
Губернатор Петербурга поздравил муниципалов с Днём местного самоуправления
14:10
Михаил Романов выступил на открытии соревнований Кубка городов воинской славы по борьбе самбо
11:52
В Петербурге иномарка сбила девочку на переходе
11:23
В Петербурге на пожаре обнаружили труп женщины
11:19
Городской слёт студенческих отрядов Санкт-Петербурга
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Без леса и костров

Без леса и костров

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге вводят новый противопожарный режим

Власти Петербурга решили всерьез заняться пожарной безопасностью. Губернатор Беглов подписал документ, согласно которому с 26 апреля в городе вводится новый режим. Он продлится до 12 июля.

В данный период жителям и гостям Петербурга будет запрещено бывать в лесах и зеленых зонах, находящиеся в черте города. Также запрещается жечь костры, мусор и листья. Еще нельзя проводить работы, подразумевающие опасность возникновения пожара, на территории лесов и зеленых насаждений.

«Питерец.ру» отмечает, что власти делают все возможное, чтобы свести риски пожаров к минимуму. Данные ограничения призваны предотвратить возможные трагедии. Недавно в городе был пожар на «Невской мануфактуре», который тушили очень долго. Никто не хочет, чтобы в городе возникали еще и лесные пожары.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

13-06-2018, 15:30
Жителям Петербурга могут запретить жарить шашлыки
15-06-2020, 10:42
В Ленобласти открылти доступ в лес
17-10-2013, 12:10
Пикеты по защите зеленых насаждений прошли у Мариинского дворца
16-10-2013, 09:00
Штрафы за вырубку могут увеличить
8-10-2020, 14:42
Школьники Форносово вспомнили правила пожарной безопасности
29-09-2020, 08:33
Беглов о возможных ограничениях

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
132
22-04-2021, 20:32
Серьезное ДТП на внутренней стороне КАД
0
180
21-04-2021, 16:13
Трассу «Кола» перекрыло массовое ДТП
0
212
21-04-2021, 11:52
В Петербурге иномарка сбила девочку на переходе
0
313
12-04-2021, 11:58
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
Наверх