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Питерец.ру » Общество » В Петербурге общественники организовали стоматологическую помощь для детей с инвалидностью

В Петербурге общественники организовали стоматологическую помощь для детей с инвалидностью

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
Народный фронт в Петербурге организовал стоматологическую помощь для детей с инвалидностью

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге в рамках отработки обращений, поступивших от граждан во время пресс-конференции Президента РФ в 2020 г., привлек социально ответственный бизнес для оказания стоматологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

За лечение особенных детей берутся далеко не все врачи, это достаточно дорогостоящая услуга, на которую не у всех родителей есть деньги. Учитывая большую социальную значимость проблемы, к решению вопроса подключился партнер Народного фронта по акции #МыВместе – центр имплантации и стоматологии «Интан».

Лечение в «Интане» также проходят люди, состоящие на учете в психоневрологическом интернате (ПНИ). Например, один из них работает в конноспортивном комплексе «Новополье», где занимаются реабилитацией детей-инвалидов, а также поддерживают людей из ПНИ, предоставляя им работу.

«Совместно с ОНФ мы работаем уже не первый раз. Многодетные родители с детьми сейчас проходят лечение в наших клиниках. Мы решили продолжить эту хорошую традицию и в этот раз пригласили ребенка-колясочника с диагнозом ДЦП. Очень приятный мальчик, улыбчивый, уверены, что сможем оказать ему высококачественную стоматологическую помощь. Также терапию в нашей клинике проходит молодой человек из психоневрологического интерната. Поначалу было непросто, он очень переживал, но наши врачи смогли найти правильный подход. Я считаю, что каждый бизнес должен проявлять свою социальную ответственность, помогать людям», – отметил победитель конкурса «Лидеры России. Политика», управляющий партнер центров имплантации и стоматологии «Интан» Артем Кольцов.
«Народный фронт в Петербурге очень внимательно прорабатывает обращения жителей Северной столицы, поступившие во время пресс-конференции главы государства. Мы рады, что в городе есть неравнодушные компании, готовые безвозмездно помогать тем, кто в этом нуждается, и очень им признательны», – подчеркнул руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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