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Питерец.ру » Общество » Проект для детей-инвалидов «Круг доверия. Расширяем границы»

Проект для детей-инвалидов «Круг доверия. Расширяем границы»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
На базе КСК «Новополье» при поддержке ОНФ стартовал проект для детей-инвалидов «Круг доверия. Расширяем границы»

При поддержке Общероссийского народного фронта в конноспортивном клубе (КСК) «Новополье», где в рамках акции #МыВместе строится семейный реабилитационно-досуговый центр «Сердце» для детей с ограниченными возможностями здоровья, стартовал проект «Круг доверия. Расширяем границы». Это уже второй президентский грант, который будет реализован с февраля 2021 г. по апрель 2022-го. В рамках гранта реабилитационные мероприятия направлены не только на детей-инвалидов, но и на всю семью в целом, значительное внимание будет уделено досугу семей с особыми детьми.
Благодаря этому проекту 36 семей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, имеющих детей-инвалидов, создадут надежный круг поддержки и расширят социальные границы. Для них начались занятия по иппотерапии, релаксотерапии, развивающей и оздоровительной верховой езде, занятия с психологом, творческие вечера, встречи с профессиональными педагогами, народными мастерами и музыкантами.

«Особенностью нашей программы является то, что не только дети, но и родители включены в активный реабилитационный процесс. Семьи, находясь в одном месте, получают целый комплекс дополнительных услуг. Это большое счастье – видеть довольные лица людей и слышать радостные отзывы о том, как здорово кататься на лошади и получать незабываемые впечатления, при том что раньше никогда в жизни об этом и не думал. Итогом данного проекта станет всестороннее оздоровление семей, улучшение психоэмоционального и физического состояния ребят и их родителей», – отметила директор по развитию КСК «Новополье» Анна Лаппе.

Участие в проекте принимают семьи, имеющие детей-инвалидов или инвалидов детства с заболеваниями и функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности и прочих.

«Народный фронт с удовольствием поддержал этот проект. Очень важно, что в нем реализуется комплексный подход к проблемам и детей-инвалидов, и тех, кто их растит, воспитывает и опекает. На родителях с особенными детьми лежит особая ответственность и усиленная нагрузка: физическая, моральная, психологическая. Мы рады, что есть неравнодушные люди, готовые прийти на помощь в трудную минуту, которые создают такие важные социально значимые проекты. Мы очень надеемся, что данная программа внесет яркие краски в жизнь семей с особыми детьми и сделает их хоть чуточку счастливее», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

Напомним, строительство центра «Сердце» продолжилось после обращения ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Корневой 26 июня 2020 г. к Президенту РФ, лидеру ОНФ Владимиру Путину с просьбой о поддержке.
Стройка и оснащение реабилитационного центра ведутся не на государственные деньги, а на пожертвования, собранные участниками акции #МыВместе: сотрудниками администрации Президента РФ, регионального исполкома ОНФ, Агентства стратегических инициатив и АНО «Россия – страна возможностей». В настоящее время представитель социально ответственного бизнеса – группа компаний «ПИК» достраивает двухэтажное здание и ведет фасадные работы.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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