В Петербурге доставляют участковых терапевтов до больных коронавирусом

Учитывая большую нагрузку на систему здравоохранения города, санкт-петербургские волонтеры в рамках акции #МыВместе, соорганизатором которой является Общероссийский народный фронт, доставляют участковых терапевтов до больных коронавирусной инфекцией. Простые петербуржцы первыми откликнулись на призыв о помощи врачам.

Ранее активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Санкт-Петербурга с просьбой предоставить поликлиникам города транспорт пропорционально имеющейся необходимости, в том числе из парка служебных автомобилей. Оказать содействие в этом вопросе общественники попросили и социально ответственный бизнес.

«Я узнал из средств массовой информации, что у поликлиник есть потребность в транспортировке врачей-терапевтов к больным коронавирусной инфекцией и к тем, у кого есть на нее подозрение. И вот уже несколько дней вожу докторов по больным людям, и это самое малое, чем я могу помочь. Считаю, что это мой долг в непростое для всех время», - рассказал волонтер акции #МыВместе Георгий Васильев.

В связи с тем, что пациентов, лечение которых проходит на дому, стало больше, медикам необходимо оперативно реагировать на вызовы. Общаясь с больными коронавирусом, пусть и с использованием средств защиты, а затем, садясь в общественный транспорт, медик невольно подвергает других и сам себя дополнительной опасности заразиться COVID -19.

«В период пандемии нам приходится ездить на большое количество выездов, транспорт нам необходим с учетом эпидемиологической обстановки. В день одному доктору приходится ездить на 25 - 30 вызовов и работать с 9 утра до 6 вечера в средствах индивидуальной защиты. Ездить на машине быстрее и гораздо удобнее, это экономит нам время, мы можем посмотреть большее количество больных ОРВИ, коронавирусом, внебольничными пневмониями, а также - избавляет от переодевания в парадных. Мы надеемся, что помощь транспортом станет системной», - сказала врач общей практики поликлиники № 51 Московского района Кристина Иванникова.

«Народный фронт получает обращения от медицинских учреждений и подключается к решению возникающих проблем. Чтобы обеспечить поликлиники транспортом, мы направили письма в администрацию города, в таксопарки Санкт-Петербурга, ищем волонтеров для помощи врачам. Это необходимо для того, чтобы доктора как можно быстрее оказывались у пациентов и оперативно оказывали медицинскую помощь. ОНФ призывает присоединиться, для этого достаточно зайти на сайт ОНФ или мывместе2020.рф и предложить свою помощь», - отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.