ента новостей

13:37
Электронная выставка «Символы Санкт-Петербурга в документах ЦГАНТД СПб»
13:20
На Чемпионате России по боксу Санкт-Петербург представят 25 спортсменов
12:46
На севере Петербурга со стрельбой задержали водителя-нарушителя
12:43
В Петербурге задержали пиромана спалившего иномарку риэлтора
12:19
Петербург стал лидером по числу победителей в полуфинале «Цифрового прорыва» в СЗФО
12:16
Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» празднуют победу
12:12
Главным врачом Мариинской больницы назначен Анатолий Завражнов
12:10
В Петербурге доставляют участковых терапевтов до больных коронавирусом
12:07
Первые подгузники XIX века представят в Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ
11:10
В лесном массиве Юнтолово обнаружили закопанный труп человека
08:55
Отчего Хрусталев оказался в больнице?
07:27
Байден не победил?
17:12
Светский Петербург побывал на закрытом показе киносериала “Перевал Дятлова” на ТНТ
17:09
В Невском районе ножом ранили подростка
17:06
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд в жилом секторе
20:00
Спецназовцы общевойсковой армии ЗВО из Ленобласти провели десантирование в Тамбовской области
19:58
Боевая техника общевойсковой армии ЗВО подготовлена к эксплуатации в условиях низких температур в Ленобласти
14:13
В Петербурге и Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой ловили водителей-нарушителей
14:09
В Петербурге задержали аферистов, охотившихся за квартирами умеших
07:53
Почему выросли цены на жилье?
07:51
Макаров в лидерах
22:55
Баскетбольный ЦСКА может указать на дверь Майку Джеймсу
20:00
Фестиваль добра «Друг другу» online
19:57
В "Городском молодёжном дне донора" примут участие 13 отделений переливания крови
19:51
В Ленобласти военнослужащие войск РХБ защиты ометили профессиональный праздник
19:50
Конкурс «Добрых дел мастер»
18:08
Интерактивная карта студенческой жизни появится в Петербурге
18:03
В Петербурге офицеры ЗГТ поздравили с профессиональным праздником ветеранов службы, находящихся на самоизоляции
17:36
Серию семинаров на тему лучших практик в сфере отечественной национальной политики провели в России
17:35
В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ открылась выставка «Музейщики на фронте»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге доставляют участковых терапевтов до больных коронавирусом

В Петербурге доставляют участковых терапевтов до больных коронавирусом

0
37
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ОНФ
Участники акции #МыВместе в Санкт-Петербурге доставляют участковых терапевтов до больных коронавирусом

Учитывая большую нагрузку на систему здравоохранения города, санкт-петербургские волонтеры в рамках акции #МыВместе, соорганизатором которой является Общероссийский народный фронт, доставляют участковых терапевтов до больных коронавирусной инфекцией. Простые петербуржцы первыми откликнулись на призыв о помощи врачам.

Ранее активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Санкт-Петербурга с просьбой предоставить поликлиникам города транспорт пропорционально имеющейся необходимости, в том числе из парка служебных автомобилей. Оказать содействие в этом вопросе общественники попросили и социально ответственный бизнес.

«Я узнал из средств массовой информации, что у поликлиник есть потребность в транспортировке врачей-терапевтов к больным коронавирусной инфекцией и к тем, у кого есть на нее подозрение. И вот уже несколько дней вожу докторов по больным людям, и это самое малое, чем я могу помочь. Считаю, что это мой долг в непростое для всех время», - рассказал волонтер акции #МыВместе Георгий Васильев.

В связи с тем, что пациентов, лечение которых проходит на дому, стало больше, медикам необходимо оперативно реагировать на вызовы. Общаясь с больными коронавирусом, пусть и с использованием средств защиты, а затем, садясь в общественный транспорт, медик невольно подвергает других и сам себя дополнительной опасности заразиться COVID -19.

«В период пандемии нам приходится ездить на большое количество выездов, транспорт нам необходим с учетом эпидемиологической обстановки. В день одному доктору приходится ездить на 25 - 30 вызовов и работать с 9 утра до 6 вечера в средствах индивидуальной защиты. Ездить на машине быстрее и гораздо удобнее, это экономит нам время, мы можем посмотреть большее количество больных ОРВИ, коронавирусом, внебольничными пневмониями, а также - избавляет от переодевания в парадных. Мы надеемся, что помощь транспортом станет системной», - сказала врач общей практики поликлиники № 51 Московского района Кристина Иванникова.
«Народный фронт получает обращения от медицинских учреждений и подключается к решению возникающих проблем. Чтобы обеспечить поликлиники транспортом, мы направили письма в администрацию города, в таксопарки Санкт-Петербурга, ищем волонтеров для помощи врачам. Это необходимо для того, чтобы доктора как можно быстрее оказывались у пациентов и оперативно оказывали медицинскую помощь. ОНФ призывает присоединиться, для этого достаточно зайти на сайт ОНФ или мывместе2020.рф и предложить свою помощь», - отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

21-10-2020, 15:18
Автоволонтеры акции #МыВместе в Санкт-Петербурге доставляют медиков до места работы
28-04-2020, 19:13
В Петербурге общественники организовали передачу медоборудования для лечения больных коронавиром
29-04-2020, 22:30
Всероссийское общество автомобилистов в Санкт-Петербурге присоединилось к акции #МыВместе
20-04-2020, 15:25
В Петербурге участники акции #МыВместе оказали помощь больницам города
14-05-2020, 20:44
Общественники в Петербурге организовали доставку средств индивидуальной защиты в два учреждения здравоохранения
20-07-2020, 12:25
Ленобласть сокращает стационары для пациентов с коронавирусной инфекцией

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
481
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
878
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
903
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
1 079
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх