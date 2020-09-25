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Питерец.ру » Общество » Общественники Петербурга поддержали предложение экспертов о включении иппотерапии в перечень услуг по реабилитации инвалидов

Общественники Петербурга поддержали предложение экспертов о включении иппотерапии в перечень услуг по реабилитации инвалидов

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Опубликовал: Вадик Котов
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ОНФ
ОНФ в Санкт-Петербурге поддержал предложение экспертов о включении иппотерапии в перечень услуг по реабилитации инвалидов

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге в ходе межрегиональной конференции «Стандартизация услуги «Иппотерапия». Внесение услуги «Иппотерапия» в перечень социальных услуг» поддержал предложение экспертов о включении этого метода в перечень услуг для реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В мероприятии приняли участие специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Ростова-на-Дону, Красноярска и Новосибирска. Они обменялись опытом успешных практик применения иппотерапии при реабилитации пациентов, выработки единых подходов при оказании данной услуги, обсудили меры по повышению ее качества и доступности.

«Для включения иппотерапии как услуги в систему комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов необходимо рассмотреть этот вопрос как с организационной, экономической, так и с финансовой точек зрения. Важной является ревизия Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, базовых перечней услуг в сфере социального обслуживания, образования, физической культуры и спорта для поиска места иппотерапии и в целом адаптивной физической культуры в экономической деятельности в России. Важным является вопрос об оценке результативности иппотерапии: какие нарушенные функции в структуре организма оказываются задействованными, насколько это эффективно, какие виды жизнедеятельности прорабатываются таким методом», – отметила директор Института реабилитации и абилитации инвалидов ФГБУ «Федеральный научный центр имени Г.А. Альбрехта» Минтруда России Оксана Владимирова.

Так, 26 июня 2020 г. состоялась встреча президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина с участниками акции взаимопомощи #МыВместе, в ходе которой был затронут вопрос о завершении строительства реабилитационно-досугового центра «Сердце» для детей с ограниченными возможностями здоровья, который расположен на базе конноспортивного комплекса (КСК) «Новополье» в Стрельне рядом с Санкт-Петербургом.

Народный фронт взял данный вопрос на особый контроль. После окончания строительных работ дети из Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут получить квалифицированную помощь специалистов и пройти реабилитацию с помощью иппотерапии. «Новополье» занимается адаптивной верховой ездой, в том числе иппотерапией, уже более десяти лет. Сейчас в нашем клубе данную услугу получают более 140 человек. Она оказывается бесплатно за счет разнообразных временных программ поддержки. В этом
году мы победили в конкурсе президентских грантов по программе «Круг Доверия», и одна из задач гранта – создание условий для проведения долгосрочной и систематической работы по реабилитации посредством метода иппотерапии. Для ее решения мы обратились в петербургское отделение ОНФ с просьбой помочь в организации конференции «Стандартизация услуги «Иппотерапия». Внесение услуги «Иппотерапия» в перечень социальных услуг». Ранее эксперты Национальной федерации иппотерапии и адаптивного
конного спорта (НФ ИАКС) разработали регламент по адаптивной верховой езде, которая включает в себя иппотерапию, оздоровительную верховую езду и развивающую верховую езду. И сейчас настал момент, чтобы эти методы реабилитации были внесены в перечень социальных услуг, которые оказываются населению», – считает член экспертного совета НФ ИАКС, председатель конноспортивного комплекса «Новополье» Светлана Лытко.

«ОНФ всегда выступает площадкой для взаимодействия власти и общества. Выработанные в ходе конференции экспертные предложения, направленные на повышение качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, будут переданы в исполнительные органы государственной власти для их практической реализации», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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