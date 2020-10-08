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Питерец.ру » Общество » При поддержке ОНФ в Петербурге готовят студентов к волонтерской деятельности с детьми-инвалидами

При поддержке ОНФ в Петербурге готовят студентов к волонтерской деятельности с детьми-инвалидами

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31
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
При поддержке ОНФ в Петербурге готовят студентов к волонтерской деятельности с детьми-инвалидами

В конноспортивном клубе «Новополье», где в рамках акции #Мывместе при поддержке Общероссийского народного фронта строится семейный реабилитационно-досуговый центр «Сердце» для детей с ограниченными возможностями здоровья, прошёл семинар в рамках президентского гранта «Круг доверия» на тему: «Опыт комплексного подхода к реабилитации семей, имеющих детей-инвалидов/инвалидов детства».

В нем приняли участие более 30 студентов факультета психологии Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Семинар носил обучающий характер и прошел при информационной поддержке Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге.

Студенты ознакомились в теории и на практике с видами адаптивной верховой езды: оздоровительной, развивающей, иппотерапией и релаксотерапией. Им показали основы управления лошадью, методики работы с мышечными зажимами. Кроме того, учащиеся пообщались с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями, им пояснили азы волонтерской деятельности в КСК «Новополье».

По итогам семинара более 30 студентов выразили готовность стать волонтерами на фестивале равных возможностей «Завтра лето», а 10 из них захотели быть волонтерами-ассистентами на занятиях по иппотерапии, которые проводятся для детей с ОВЗ и их родителей регулярно.

Студент первого курса факультета психологии ЛГУ им. А. С. Пушкина Анна Носарева поделилась впечатлениями от мероприятия: «Нам выпала уникальная возможность посетить семинар, проходивший в рамках президентского гранта «Круг доверия» в КСК «Новополье». Мы познакомились с прекрасными людьми, в нем работающими, получили знания по методам реабилитации детей с отклонениями в здоровье и их родителей, а также людей, попавших в аварию. Мы увидели прекрасных обитателей данного клуба, лошадей. Они настолько восхитительны, статны и грациозны, что хочется наблюдать за ними вечно. Нам рассказали о случаях, когда дети после езды на лошадях и общения с ними, начинали ходить и разговаривать. И это действительно чудо! Я считаю, что методики, применяемые в КСК «Новополье», интересны, поэтому я приняла решение стать волонтёром, приезжать в данный клуб и помогать детям и их родителям на занятиях, работать с ними, а также проводить время среди лошадей, это очень интересно и увлекательно.
Уверена, я справлюсь!» По словам Анны Лаппе, директора по развитию КСК «Новополье», помощь волонтеров-ассистентов очень важна и нужна, особенно при работе с детьми с тяжелыми нарушениями, когда для полноценной страховки требуется три-четыре человека.

«В нашем конноспортивном клубе планируется обучение волонтеров для регулярной работы при проведении занятий по иппотерапии, и мы рады, что студенты ЛГУ им. А.С. Пушкина уже готовы прийти на помощь», - отметила она.

В свою очередь, руководитель регионального отделения ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь подчеркнул, что для студентов практическая работа с детьми необходима.

«Участие в данном проекте даст учащимся возможность на практике применить свои профессиональные знания и навыки, а в дальнейшем использовать полученные результаты в своих научных работах», - сказал он.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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