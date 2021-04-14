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Питерец.ру » Общество » Богдан Заставный наградил волонтеров-медиков

Богдан Заставный наградил волонтеров-медиков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В молодежном пространстве «ПРОСТО» прошло награждение волонтеров-медиков

13 апреля в молодежном пространстве «ПРОСТО» прошло награждение волонтеров-медиков, помогавших в поликлиниках в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Проект «Помоги врачу» стартовал в Санкт-Петербурге 8 декабря. В рамках него волонтеры-медики помогают в медицинских учреждениях города, снижая нагрузку на медицинский персонал.

«Спасибо за вашу отвагу - за то, что вы готовы идти на риск, помогая врачам в медицинских учреждениях. Ваша помощь неоценима. Когда вы делаете добро, добро возвращается!» - сказал Богдан Заставный, председатель Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

На данный момент волонтеры-медики принимают активное участие в информировании населения о возможности вакцинации. С 8 декабря 2020 года 256 волонтеров-медиков помогли в 46 медицинских организациях города. 53 819 звонков совершили пациентам с подтвержденным диагнозом covid-19, находящимся дома на самоизоляции, узнавая о состоянии здоровья и малейших его изменениях. Проверили температуру на входе в поликлиники 202 358 людям. Всего часов помощи - 11 044.

Они занимаются навигацией посетителей торговых комплексов на пункты проведения вакцинации «Эко-безопасность», рассказывают о показаниях, противопоказаниях, выдают гражданам информационные буклеты «Городского центра медицинской профилактики». В рамках сотрудничества с Общероссийским народным фронтом волонтеры-медики отвечают на вопросы граждан касательно вакцинации по прямой линии Президенту, в call-центрах поликлиник обзванивают граждан, прикрепленных по участку, и записывают на вакцинацию.

Источник: Комитет по молодежной политике
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