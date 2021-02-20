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Питерец.ру » Общество » 5646 заявок петербуржцев выполнили волонтеры акции #МыВместе

5646 заявок петербуржцев выполнили волонтеры акции #МыВместе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
В рамках акции #МыВместе добровольцы регионального штаба совместно с благотворительным фондом продовольствия «Фонд продовольствия «Русь» оказывают помощь

В рамках акции #МыВместе добровольцы регионального штаба совместно с благотворительным фондом продовольствия «Фонд продовольствия «Русь» оказывают помощь пожилым, одиноким людям и многодетным нуждающимся семьям в доставке бесплатных наборов гуманитарной помощи.

Набор состоит из продуктов первой необходимости: крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, а также молочная продукция (сметана, творог).

С октября благополучателями продуктовых наборов стали 169 465 петербуржцев.

С октября в Санкт-Петербурге возобновил работу Штаб волонтеров акции #мывместе, который оказывает помощь людям, находящимся на вынужденной самоизоляции дома и маломобильным гражданам - тем, кто не имеет возможности выйти на улицу. Штаб открыт на базе Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга.

Телефон для подачи заявок: 8-800-200-34-11.

Телефон по вопросам оказания волонтерской помощи: 245-32-20.

Стать волонтером может каждый житель нашего города в возрасте от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний. Для этого необходимо заполнить форму на федеральном сайте мывместе2020.рф, пройти онлайн обучение и аккредитоваться в Штабе. Там выдадут необходимые сизы. С 5 октября в Штабе волонтеров зарегистрировались 1400 петербургских волонтеров.

С октября поступило 5646 заявок от пожилых и маломобильных горожан. Волонтеры выполнили 5407 заявок.

Волонтеры не придут, если не была оставлена заявка по номеру: 8-800-200-34-11 и предварительно связываются по телефону с заявителем, уточняя список продуктов, лекарств и удобное время доставки. При наличии сомнений номер бейджа и имя волонтера можно проверить по телефону: 245-32-20.

Волонтеры-медики совместно с «Молодежью Петербурга» запустили в городских поликлиниках проект #ПомогиВрачу.

За сутки 14 волонтеров-медиков помогли в 7 поликлиниках Петербурга. Они позвонили 214 пациентам с подтвержденным диагнозом covid-19 и находящимся дома на самоизоляции, узнавая о состоянии здоровья. У 802 посетителей волонтеры проверили температуру на входе в поликлиники. Кроме того, волонтеры-медики помогают медсестрам и маломобильным пациентам.

Помогли 14 врачам и медсестрам и 12 пациентам.

Волонтерят ребята посменно. Дневная смена длится с 15:00 до 18:00, вечерняя с 18:00 до 21:00.

Источник: Комитет по молодежной политике
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