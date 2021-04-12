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Питерец.ру » Общество » Волонтеров-медиков наградят за 200 тысяч термометрий

Волонтеров-медиков наградят за 200 тысяч термометрий

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В молодёжном пространстве «ПРОСТО» (Амфитеатр, Проспект Медиков 3, к.5) состоится награждение волонтеров-медиков.

13 апреля в 17:00 в молодёжном пространстве «ПРОСТО» (Амфитеатр, Проспект Медиков 3, к.5) состоится награждение волонтеров-медиков. С приветственным словом выступит Богдан Заставный, Председатель Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Напомним, что волонтеры-медики приступили к работе с 8 декабря 2020 года и продолжают помогать по сей день.

За весь период 256 волонтеров-медиков помогли в 46 медицинских организациях города.

53 819 звонков совершили пациентам с подтвержденным диагнозом covid-19, находящимся дома на самоизоляции, узнавая о состоянии здоровья и малейших его изменениях.

Проверили температуру на входе в поликлиники 202 358 людям.

Всего часов помощи - 11 044.

Основные направления работы волонтеров – это звонки пациентам в call-центрах поликлиник, термометрия на входе, заполнение эпид. листков, а также различная посильная помощь врачам, медсестрам и маломобильным пациентам. Волонтеры узнают о самочувствии пациентов с подтвержденным диагнозом covid-19, которые находятся на самоизоляции, и консультируют что делать и куда обратиться тех, кто заболел.

Партнером мероприятия выступит молодежное пространство «ПРОСТО».

Источник: Комитет по молодежной политике
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