Каким будет лето?

«Питерец.ру» сообщает, что синоптики Северной столицы дали свой прогноз на лето текущего года. По имеющимся данным, оно будет теплым, а один из месяцев – и вовсе жарким.

Средняя температура в июне и июле должна оказаться в пределах нормы и составит +20,1 и +21,9 градуса. Что касается августа, то в этот месяц температура будет выше привычных показателей. Нормой для этого месяца является показатель +16,2 градуса, а синоптики ожидают до +20 градусов. В итоге август должен быть жарче, чем обычно.

Прогнозы синоптиков часто совпадают с реальным положением вещей. Однако в некоторых случаях специалисты ошибаются. Так что нам остается подождать лета, чтобы посмотреть, насколько прогноз для Петербурга оказался точным или нет.