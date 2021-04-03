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Питерец.ру » Общество » Каким будет лето?

Каким будет лето?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Синоптики дали прогноз относительно лета

«Питерец.ру» сообщает, что синоптики Северной столицы дали свой прогноз на лето текущего года. По имеющимся данным, оно будет теплым, а один из месяцев – и вовсе жарким.

Средняя температура в июне и июле должна оказаться в пределах нормы и составит +20,1 и +21,9 градуса. Что касается августа, то в этот месяц температура будет выше привычных показателей. Нормой для этого месяца является показатель +16,2 градуса, а синоптики ожидают до +20 градусов. В итоге август должен быть жарче, чем обычно.

Прогнозы синоптиков часто совпадают с реальным положением вещей. Однако в некоторых случаях специалисты ошибаются. Так что нам остается подождать лета, чтобы посмотреть, насколько прогноз для Петербурга оказался точным или нет.

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