Побит 50-летний рекорд температуры

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в городе на Неве был установлен температурный рекорд. Столбик термометра показывал -20,3 градуса.

Это рекордное значение для 10 марта. По словам известного синоптика Михаила Леуса, так холодно в этот день не было как минимум полвека. При этом в Ленобласти вчера температура оказалась еще ниже. Самым большой мороз был в Лодейном поле, где термометр зафиксировал -36 градусов.

Сейчас в городе и области потеплее. Ну а к выходным температура в Петербурге и вовсе должна быть плюсовой. По крайней мере, таков прогноз специалистов. Относительно морозов этот прогноз в целом оказался верным. Посмотрим, каким он окажется по отношению к предстоящему потеплению.