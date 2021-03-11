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Питерец.ру » Общество » Побит 50-летний рекорд температуры

Побит 50-летний рекорд температуры

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге побит полувековой рекорд низкой температуры

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в городе на Неве был установлен температурный рекорд. Столбик термометра показывал -20,3 градуса.

Это рекордное значение для 10 марта. По словам известного синоптика Михаила Леуса, так холодно в этот день не было как минимум полвека. При этом в Ленобласти вчера температура оказалась еще ниже. Самым большой мороз был в Лодейном поле, где термометр зафиксировал -36 градусов.

Сейчас в городе и области потеплее. Ну а к выходным температура в Петербурге и вовсе должна быть плюсовой. По крайней мере, таков прогноз специалистов. Относительно морозов этот прогноз в целом оказался верным. Посмотрим, каким он окажется по отношению к предстоящему потеплению.

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