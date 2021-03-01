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Питерец.ру » Общество » Зима продолжится?

Зима продолжится?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге ожидаются весенние холода

«Питерец.ру» сообщает, что синоптики прогнозируют возвращение морозов. Так что петербуржцам не рекомендуют убирать далеко зимние вещи. В первые дни марта погода окажется теплой. Температура воздуха будет держаться в пределах 3-5 градусов выше нуля. Это обусловлено влиянием теплого циклона.

Однако потом температура начнет падать. К концу недели в городе будет минус 6 градусов. 8 марта, по словам синоптиков, столбик термометра опустится до минус 9 градусов. Ночью температура будет и вовсе минус 16 градусов.

Можно сказать, что зима в Петербурге продолжается и никуда не намеревается уходить. Посмотрим, насколько реальная картина совпадет с тем, что говорят синоптики. Не всегда их прогнозы оказываются точными.

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