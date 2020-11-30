Температура пляшет вокруг нуля

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице в последний день осени обещают температуру от -2 до +2 градусов. Ожидается мокрый снег и гололедица. По крайней мере, таков прогноз синоптиков на ближайшие сутки. Подобная пляска около нуля градусов является типичной для этого периода.

Традиционно 30 ноября в Петербурге наблюдается именно такая погода. За последние 57 лет в этот день температура обычно была от -8 до +2 градусов. Самым холодным оказался 1964 год, когда столбик термометра в последний день осени остановился на отметке -18 градусов. Наиболее теплым оказался 1999 год – тогда было +7 градусов.

Так что в этом году мы видим типичную для 30 ноября картину. Никаких погодных аномалий сейчас не происходит.