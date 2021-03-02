Новейшие бронеавтомобили «Тайфун-У» впервые примут участие на Параде Победы в Санкт-Петербурге

В ходе торжественного прохождения механизированной колонны на Параде Победы в Санкт-Петербурге военнослужащие Западного военного округа впервые продемонстрируют зрителям новейшие бронеавтомобили «Тайфун-У».

В едином строю по брусчатке Дворцовой площади пройдёт 4 бронемашины данной модификации. В настоящее время механики-водители колесной и гусеничной техники, принимающей участие в параде, приступили к плановым тренировкам, в ходе которых военнослужащим предстоит совершенствовать навыки в вождении штатной техники с одинаковой скоростью и соблюдением установленных интервалов и дистанций.

Урал-63095 «Тайфун-У» - российский многофункциональный модульный бронеавтомобиль, созданный конструкторами Уральского автомобильного завода. Машина обладает противопульной и противоминной бронёй, максимальной скоростью в 100 км/ч, способна беспрепятственно преодолеть брод глубиной более 1,5 метра и ров шириной около 0,5 метра, может использоваться в качестве машины для инженерной, радиационной и химической разведки при наличии дополнительного оборудования.