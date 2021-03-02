ента новостей

16:15
Четыре кошачьих лемура прошли ветеринарный контроль в Пулково
16:14
Заместителем председателя «молодежного» Комитета назначен Роман Волковский
16:12
Новейшие бронеавтомобили «Тайфун-У» впервые примут участие на Параде Победы в Санкт-Петербурге
16:11
Выставка «15 шагов вдоль Рейна»
16:07
Подросткам и их родителям помогут психологи петербургского Телефона доверия
13:52
В Петербурге пьяного водителя задерживали с погоней
11:06
Главой комитета по информатизации и связи Петербурга стала Юлия Смирнова
10:57
В СПбГУ открылся прием документов на программы магистратуры и аспирантуры
10:51
За сутки 39 волонтеров-медиков помогли в 16 поликлиниках Петербурга
09:31
Губернатор привился
08:28
Авторынок вырос
00:26
Петербургский боксёр завоевал золотую медаль на международном турнире в Болгарии
00:19
Более 30 поисковиков Ленинградской области награждены знаком Минобороны РФ «За отличие в поисковом движении»
23:29
20-й тур стал РПЛ стал «туром удалений»
19:41
Специалисты Петербурга и Москвы рассказали о менеджменте в молодежной политике и возможностях карьерного роста
14:43
Фортепианный вечер Люка Дебарг в Большом зале филармонии
14:33
В центре Петербурга скульптура трубочиста лишилась головы и конечностей
14:11
В Петербурге почтили память военнослужащих, сражавшихся в Аргунском ущелье
14:00
В Ленобласти задержали мужчину ограбившего пенсионерку в её частном доме
13:53
В Ленобласти мужчина устроил стрельбу на автомойке
13:48
Женщин-медиков поздравят артисты Мариинского театра
13:44
В Петербурге объяснили рост госпитализаций с COVID
12:10
В Ленобласти контроль Россельхознадзора прошло почти 100 тонн зерна кукурузы для попкорна
12:01
в Петербурге найдена мертвой экс-участница группы Little Big
11:45
В Лениобласти бомж изнасиловал 16-летнюю девушку
11:34
В Петербурге ранее судимый парень соблазнил 13-летнюю девочку
11:14
В Петербурге участники Парада Победы приступили к проведению плановых тренировок
11:11
1417 волонтеров присоединились к акции #МыВместе
11:09
В Ленобласти люди в масках били и стреляли в посетителей кафе
09:35
Часть ковидных госпиталей закрывается
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Новейшие бронеавтомобили «Тайфун-У» впервые примут участие на Параде Победы в Санкт-Петербурге

Новейшие бронеавтомобили «Тайфун-У» впервые примут участие на Параде Победы в Санкт-Петербурге

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
Новейшие бронеавтомобили «Тайфун-У» впервые примут участие на Параде Победы в Санкт-Петербурге

В ходе торжественного прохождения механизированной колонны на Параде Победы в Санкт-Петербурге военнослужащие Западного военного округа впервые продемонстрируют зрителям новейшие бронеавтомобили «Тайфун-У».

В едином строю по брусчатке Дворцовой площади пройдёт 4 бронемашины данной модификации. В настоящее время механики-водители колесной и гусеничной техники, принимающей участие в параде, приступили к плановым тренировкам, в ходе которых военнослужащим предстоит совершенствовать навыки  в вождении штатной техники с одинаковой скоростью и соблюдением установленных  интервалов и дистанций.

Урал-63095 «Тайфун-У» - российский многофункциональный модульный бронеавтомобиль, созданный конструкторами Уральского автомобильного завода. Машина обладает противопульной и противоминной бронёй, максимальной скоростью в 100 км/ч, способна беспрепятственно преодолеть брод глубиной более 1,5 метра и ров шириной около 0,5 метра, может использоваться в качестве машины для инженерной, радиационной и химической разведки при наличии дополнительного оборудования.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

Вчера, 11:14
В Петербурге участники Парада Победы приступили к проведению плановых тренировок
21-09-2020, 20:34
В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к проведению контрольных занятий
15-02-2021, 19:07
Танкисты ЗВО приступили к освоению экстремального вождения в Ленобласти
2-02-2021, 22:14
В Ленобласти военнослужащие ЗВО приступили к отборочному этапу конкурса «Отличник войсковой разведки»
10-05-2018, 09:53
Парад Победы в Петербурге
1-10-2020, 19:41
В Петербурге военнослужащие ЗВО приняли участие в открытии мемориала «Оружейникам Отечества»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
246
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
0
588
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
695
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
625
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
Наверх