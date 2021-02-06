Полицейские и сотрудники ОМОН сконцентрировались у памятника жертвам политических репрессий

Полицейские и сотрудники ОМОН сконцентрировались 6 февраля на Воскресенской набережной, где планировалось возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий.

Информацию об этом мероприятии накануне распространили анонимные Telegram-каналы. Но в день возложения канал "Протестный Петербург" объявил об отмене акции из-за повышенного внимания к ней силовых ведомств.

Корреспондент ЗАКС.Ру насчитал на Воскресенской набережной 11 припаркованных автобусов ГУП "Пассажиравтотранс", в которых в дни несанкционированных митингов перевозят задержанных. В некоторых из них грелись сотрудники полиции и ОМОН. Кроме того, вдоль набережной стояли полицейские минивэны и легковые автомобили, минимум два ПАЗа, один из них - с системой оповещения граждан. В небе вдоль набережной летал вертолёт. На Шпалерной улице была припаркована колонна автомобилей Росгвардии. Сотрудники полиции и ОМОН дежурили не только на самой набережной, но и неподалеку от ближайшей к ней станции метро "Чернышевская".

Отмененное мероприятие должно было начаться в 15:00. К 15:30 цветы к памятнику возложили семь человек. На одном букете была записка: "Свободу политзаключенным".