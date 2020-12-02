Женщин северной столицы с Днем матери поздравил Михаил Романов

Приоритетом в числе целей национального развития России, фундаментом будущего страны является охрана материнства и детства, отметил депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов, поздравляя женщин северной столицы с Днем матери.

Он напомнил, что впервые этот праздник, когда следовало проявлять к матерям свои нежные родственные чувства и делать для них что-то приятное, в России отметили империи 1 декабря 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов. В современной России праздник официально был установлен в 1998 году – в последнее воскресенье ноября принято чествовать женщин-матерей.

Парламентарий заметил, что материнство всегда было и остается в центре государственной политики России, хотя роль женщины под влиянием времени, моды, смены мировоззрений постоянно изменялась. Сегодня материнство в России – основа процветания державы и нравственного благополучия общества.

Михаил Романов поздравил также многодетные семьи Фрунзенского района Санкт-Петербурга, пожелав им здоровья, благополучия и счастья.