Михаил Романов обратился к Председателю СК в связи с падением ребенка на скалодроме в «Питерлэнде»

На скалодроме «Высотный город» в развлекательном центре «Питерлэнд» с трехметровой высоты упал восьмилетний мальчик, получив компрессионный перелом позвоночника. Ситуацию прокомментировал депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Парламентарий сообщил, что обратился к Председателю Следственного комитета РФ Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль ход расследования уголовного дела о падении ребенка. Депутат подчеркнул: на этой площадке в 2016 году уже происходил подобный случай.

В своем обращении парламентарий попросил Председателя СК проверить качество и комплектность страхующего оборудования, соблюдение допустимых сроков его эксплуатации, а также квалификацию и физическое состояние инструкторов, которые закрепляли страховочные тросы пострадавшему. Михаил Романов считает также необходимым на время проведения следственных действий и до устранения всех возможных рисков для посетителей приостановить работу скалодрома, учитывая рецидив несчастного случая.