В Войскорово появилась детская площадка МЧС

4 декабря состоялось торжественное открытие детской развлекательной площадки, пропитанной духом и темой МЧС, в п. Войскорово Тосненского района!

Благодаря Наталье Борисовне Егоровой – главе муниципального образования Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, Станиславу Александровичу Приходько – главе администрации муниципального образования Тельмановского сельского поселения и Ивану Филипповичу Хабарову – депутату Законодательного собрания Ленинградской области в п. Войскорово стало на одну детскую площадку больше.

Ребятишки стали обладателями собственных спасательных машин, тренировочных комплексов, которые развивают не только тело, но и ум с логикой, и конечно, осталось место для развлечений - карусели никто не отменял!

На торжественное открытие детской площадки пригласили Константина Евгеньевича Быстрова - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района и Дмитрия Вячеславовича Родышевцева – председателя совета Тосненского местного отделения ВДПО.

Будем надеяться, что дети останутся довольны и проведут еще много-много часов развлекаясь и играя на новой площадке.

И кто знает, может такие «репетиционные» игры повлияют на их будущий выбор профессии?





