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Питерец.ру » Общество » Урок пожарной безопасности со школьниками Радофинниково

Урок пожарной безопасности со школьниками Радофинниково

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
Очередной урок безопасности состоялся в общеобразовательной школе п. Радофинниково Тосненского района Ленинградской области.

Обучение детей правилам пожарной безопасности и навыкам поведения в чрезвычайных ситуациях - одна из приоритетных задач сотрудников пожарной службы.
В рамках месячника пожарной безопасности с детьми и подростками в дошкольных и общеобразовательных учреждениях проводятся различные профилактические мероприятия, направленные на снижение травматизма и гибели детей на пожарах.
Очередной урок безопасности состоялся в общеобразовательной школе п. Радофинниково Тосненского района Ленинградской области.
Представитель Тосненского МО ВДПО Екатерина Петренко совместно со старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района Ольгой Абдухаковой провели урок пожарной безопасности с учениками начальной и средней школы. После затяжных каникул детям напомнили основные причины возникновения пожара и правила поведения в случае возгорания, как правильно вызывать службу спасения и основные правила пожаробезопасного поведения.
В завершении беседы на противопожарную тематику школьникам продемонстрировали фильм, в котором показан и рассказан алгоритм действий при пожаре.
Урок пожарной безопасности со школьниками Радофинниково

Источник: ВДПО Тосненского района
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