Урок пожарной безопасности со школьниками Радофинниково

Обучение детей правилам пожарной безопасности и навыкам поведения в чрезвычайных ситуациях - одна из приоритетных задач сотрудников пожарной службы.

В рамках месячника пожарной безопасности с детьми и подростками в дошкольных и общеобразовательных учреждениях проводятся различные профилактические мероприятия, направленные на снижение травматизма и гибели детей на пожарах.

Очередной урок безопасности состоялся в общеобразовательной школе п. Радофинниково Тосненского района Ленинградской области.

Представитель Тосненского МО ВДПО Екатерина Петренко совместно со старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района Ольгой Абдухаковой провели урок пожарной безопасности с учениками начальной и средней школы. После затяжных каникул детям напомнили основные причины возникновения пожара и правила поведения в случае возгорания, как правильно вызывать службу спасения и основные правила пожаробезопасного поведения.

В завершении беседы на противопожарную тематику школьникам продемонстрировали фильм, в котором показан и рассказан алгоритм действий при пожаре.





