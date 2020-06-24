Профилактика пожаров в многодетных семьях Тосненского района

В целях предупреждения гибели и травмирования детей на пожарах старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района Виталиной Шошиной совместно с представителем Тосненского МО ВДПО Екатериной Петренко проводятся профилактические рейды по местам проживания многодетных, неблагополучных и малообеспеченных семей, а также в семьях, где проживают малоподвижные пенсионеры на территории Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. На этот раз, в помощь к сотрудникам пожарной службы присоединилась волонтер из Дружины юных пожарных «Новолисинские кадеты» Алина Балычева. Очень радует, что растет подрастающая смена, которая проявляет желание познать работу изнутри.

Основная цель таких мероприятий – обучение мерам пожарной безопасности в быту, а также формирование ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.

В ходе рейда взрослым рассказали об опасности загромождения имуществом лестниц, коридоров и проходов к первичным средствам пожаротушения, неисправных электросетях и электрических приборов. Кроме того, обратили особое внимание на недопущение хранения спичек, зажигалок и других различных пожароопасных предметов на видном месте, в зоне доступа детей.

С представителями семей были проведены инструктажи о правилах поведения в случае возгорания, возможных последствиях при нарушении требований пожарной безопасности в быту, детской шалости с огнем. Гражданам вручили памятки и листовки, где прописаны самые важные и нужные правила безопасности, номера телефонов всех экстренных служб города и способы дозвона в пожарную охрану.

Сотрудники ОНДиПР и Тосненского МО ВДПО в ходе проводимых профилактических мероприятий стараются довести основные требования пожарной безопасности, разъясняются проблемные вопросы и вручаются памятки о мерах пожарной безопасности, обращая внимание на то, что основной причиной является неосторожное обращение с огнем и пренебрежение правилами противопожарного режима.

Главной целью таких мероприятий является именно предупреждение возникновения пожаров, так как последствия их, крайне страшны.





