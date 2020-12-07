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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти ликвидируют нелегальные съезды с региональных дорог

В Ленобласти ликвидируют нелегальные съезды с региональных дорог

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
За год в Ленобласти ликвидировано 810 незаконных и опасных подъездов с региональных дорог к свалкам, карьерам, коттеджным поселкам и магазинам.

Больше всего нелегальных съездов — 66 штук — было убрано дорожниками во Всеволожском районе. На втором месте разместились Волосовский, Кингисеппский, Сланцевский и Выборгский районы. Тяжёлая техника не только перекапывает сам съезд, но и устанавливает на этом месте усиленное металлическое ограждение.

Помимо собственно устранения съездов, «Ленавтодор» ведет претензионную работу с собственниками земельных участков, к которым ведут нелегальные дороги: через суд примыкания признаются незаконными и ликвидируются за их счет. Дополнительно взыскивается неустойка за каждый день просрочки исполнения судебного решения.

Незаконные съезды создают серьезную угрозу безопасности дорожного движения, подвергая опасности жизнь водителей и пешеходов: первые совершают маневры поворота и выезда на полосу встречного движения к примыканию зачастую не видя вторых. Обустроенные без полосы разгона съезды позволяют выезжать «в лоб» другим машинам. Из-за засыпки водоотводных канав основание дорог становится переувлажненным и деформируется, образуются застои воды, что вызывает трещины и дефекты дорожного покрытия.

Обустройство съездов с региональных трасс осуществляется только с согласия и с получением технических условий у «Ленавтодора».

Источник: Администрация Ленобласти
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