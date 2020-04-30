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На развязке КАД с проспектом Энгельса работы с полным перекрытием съездов перенесены по погодных условиям

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Опубликовал: Вадик Котов
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На развязке КАД с проспектом Энгельса работы с полным перекрытием съездов перенесены по погодных условиям

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожно-строительных работ, в рамках реконструкции северного участка, на транспортной развязке на пересечении с проспектом Энгельса (км 24 внутреннего кольца, км 117 внешнего кольца) было запланировано полное перекрытие съездов № 3, № 4 и № 9. 

«В связи с ухудшением погодных условий, вызванных осадками и понижением допустимых температур в ночное время суток, генеральной подрядной организацией АО «ВАД» было принято решение о переносе сроков производства работ с полным перекрытием съездов» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Новые даты и время полного перекрытия съездов:

Съезды № 3 и № 9 с 20:00 01.05.2020 до 08:00 02.05.2020 (Съезд по направлению из Ленинградской области, с проспекта Энгельса на внутреннее кольцо КАД и съезд с внутреннего кольца КАД, на проспект Энгельса, в Ленинградскую область в направлении федеральной дороги А-121 «Сортавала).

Съезды № 4 и № 9  с 08:00 03.05.2020 - 08:00 04.05.2020  (Съезд по направлению из Ленинградской области, с проспекта Энгельса на внутреннее кольцо КАД и съезд с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург, на проспект Энгельса).

«Полное перекрытие съездов необходимо для производства работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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