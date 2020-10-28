На развязке дорог М-10 «Россия» и А-120 полностью перекроют четыре съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на километре 658 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург на транспортной развязке на пересечении с федеральной автомобильной дорогой А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» будут полностью перекрываться съезды № 2, 3, 4, 5.

«В связи с производством работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия в период с 29 октября по 3 ноября 2020 года в Тосненском районе Ленинградской области, на развязке дорог М-10 «Россия» и А-120 будут полностью перекрываться для движения автомобильного транспорта четыре съезда» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Даты и время полного перекрытия съездов:

1. С 9:00 до 23:00 29 октября 2020 г. съезды №2 (с А-120 на М-10, по направлению в Москву), №3 (по направлению из Санкт-Петербурга, с М-10 на А-120);

2. С 9:00 30 октября до 9:00 31 октября 2020 г. съезды № 4 (по направлению из Москвы, с М-10 на А-120), № 5 (с А-120 на М-10, по направлению в Санкт-Петербург);

3. С 9:00 2 ноября до 9:00 3 ноября 2020 г. съезды №2 (с А-120 на М-10, по направлению в Москву), №3 (по направлению из Санкт-Петербурга, с М-10 на А-120).

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Полное перекрытие съездов необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период фрезерования и укладки асфальтобетонного покрытия» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ПО РосДорСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.