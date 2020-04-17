Чем лечить коронавирус?

«Питерец.ру» сообщает, что российские власти разрешили использовать китайский препарат в качестве средства от коронавируса. Речь идет о гидроксихлорохине, который предназначен для лечения малярии.

Китай передал нашей стране 68,6 тыс. упаковок этого препарата. Теперь это средство будет распределено между медорганизациями, занимающимися лечением пациентов с коронавирусной инфекцией.

Испытания гидроксихлорохина в США показали обнадеживающие результаты для борьбы с коронавирусом. Однако во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что положительный эффект от применения протималярийных препаратов для борьбы с новой инфекцией не доказан.