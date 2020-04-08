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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Товары » Что покупают в аптеках во время пандемии COVID-19?

Что покупают в аптеках во время пандемии COVID-19?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Изменение спроса на аптечные товары проанализировали специалисты федерального сервиса для бронирования лекарств Мегаптека.ру.

Изменение спроса на аптечные товары проанализировали специалисты федерального сервиса для бронирования лекарств Мегаптека.ру. По данным на 30 марта произошло увеличение спроса на следующие товары:

  • маски
  • противопростудные препараты
  • противовирусные препараты
  • препараты для укрепления иммунитета
  • термометры
  • антисептики для рук

Часть из этих товаров рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения для профилактики коронавируса, например, маски и антисептики. Что касается лекарств от простуды и термометров, они должны быть в каждой домашней или офисной аптечке. А вот повышение спроса на противовирусные препараты и товары для укрепления иммунитета не обосновано, так как их эффективность в защите от коронавируса не доказана.

Маски

Пик спроса был отмечен на неделе с 3 по 9 февраля, в это время через сервис заказали 44 329 масок. В период с 27 января по 2 февраля было заказано практически в 10 раз меньше масок — 4 845. После такого резкого роста в начале февраля, спрос начал сокращаться. За неделю с 23 по 29 марта через сервис купили всего 51 маску.

Регионами лидерами по покупке масок стали: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, республика Татарстан.

Противопростудные препараты

Если пик спроса на маски пришелся на первую неделю февраля, то покупать противопростудные препараты начали раньше — с 27 января по 2 февраля было куплено 2 960 препаратов, что на 64% больше относительно предыдущей недели. После этого спрос постепенно начал сокращаться. Так, в период со 2 по 8 марта было куплено 1 635 препаратов. Однако снижение спроса было недолгим, второй пик пришелся на неделю с 16 по 22 марта, в это время было куплено 4 915 противопростудных препаратов.

Регионами лидерами по покупке противопростудных препаратов стали: Пермский край, Москва и Московская область, республика Татарстан.

Противовирусные препараты

Спрос на противовирусные препараты рос с 20 января по 16 февраля, пик спроса пришелся на неделю с 9 по 16 февраля, в этот период через сервис купили 2 711 препаратов. Затем спрос пошел на спад — со 2 по 8 марта было куплено всего 675 штук. Однако, второй пик спроса, как и в ситуации с противопростудными препаратами, пришелся на неделю с 16 по 22 марта — за 7 дней было куплено 2 443 штуки.

Регионами лидерами по покупке противовирусных препаратов стали: Москва и Московская область, Пермский край, республика Татарстан.

Препараты для укрепления иммунитета

Спрос на препараты для укрепления иммунитета резко вырос в период с 16 по 22 марта. Относительно предшествующей недели — с 9 по 15 марта, спрос увеличился практически в два раза — с 561 до 1210.

Термометры

Спрос на термометры начал заметно увеличиваться с 17 февраля, максимальный спрос был отмечен на неделе с 9 по 15 марта — в этот период было куплено 675 термометров.

Регионами лидерами по покупке термометров стали: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, республика Татарстан

Антисептики для рук

С 9 по 15 марта было куплено 310 антисептиков, а уже с 16 по 22 марта — 6 543 антисептика. Относительно предыдущей недели спрос увеличился больше чем в 20 раз.

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