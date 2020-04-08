Что покупают в аптеках во время пандемии COVID-19?

Изменение спроса на аптечные товары проанализировали специалисты федерального сервиса для бронирования лекарств Мегаптека.ру. По данным на 30 марта произошло увеличение спроса на следующие товары:

маски

противопростудные препараты

противовирусные препараты

препараты для укрепления иммунитета

термометры

антисептики для рук

Часть из этих товаров рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения для профилактики коронавируса, например, маски и антисептики. Что касается лекарств от простуды и термометров, они должны быть в каждой домашней или офисной аптечке. А вот повышение спроса на противовирусные препараты и товары для укрепления иммунитета не обосновано, так как их эффективность в защите от коронавируса не доказана.

Маски

Пик спроса был отмечен на неделе с 3 по 9 февраля, в это время через сервис заказали 44 329 масок. В период с 27 января по 2 февраля было заказано практически в 10 раз меньше масок — 4 845. После такого резкого роста в начале февраля, спрос начал сокращаться. За неделю с 23 по 29 марта через сервис купили всего 51 маску.

Регионами лидерами по покупке масок стали: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, республика Татарстан.

Противопростудные препараты

Если пик спроса на маски пришелся на первую неделю февраля, то покупать противопростудные препараты начали раньше — с 27 января по 2 февраля было куплено 2 960 препаратов, что на 64% больше относительно предыдущей недели. После этого спрос постепенно начал сокращаться. Так, в период со 2 по 8 марта было куплено 1 635 препаратов. Однако снижение спроса было недолгим, второй пик пришелся на неделю с 16 по 22 марта, в это время было куплено 4 915 противопростудных препаратов.

Регионами лидерами по покупке противопростудных препаратов стали: Пермский край, Москва и Московская область, республика Татарстан.

Противовирусные препараты

Спрос на противовирусные препараты рос с 20 января по 16 февраля, пик спроса пришелся на неделю с 9 по 16 февраля, в этот период через сервис купили 2 711 препаратов. Затем спрос пошел на спад — со 2 по 8 марта было куплено всего 675 штук. Однако, второй пик спроса, как и в ситуации с противопростудными препаратами, пришелся на неделю с 16 по 22 марта — за 7 дней было куплено 2 443 штуки.

Регионами лидерами по покупке противовирусных препаратов стали: Москва и Московская область, Пермский край, республика Татарстан.

Препараты для укрепления иммунитета

Спрос на препараты для укрепления иммунитета резко вырос в период с 16 по 22 марта. Относительно предшествующей недели — с 9 по 15 марта, спрос увеличился практически в два раза — с 561 до 1210.

Термометры

Спрос на термометры начал заметно увеличиваться с 17 февраля, максимальный спрос был отмечен на неделе с 9 по 15 марта — в этот период было куплено 675 термометров.

Регионами лидерами по покупке термометров стали: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, республика Татарстан

Антисептики для рук

С 9 по 15 марта было куплено 310 антисептиков, а уже с 16 по 22 марта — 6 543 антисептика. Относительно предыдущей недели спрос увеличился больше чем в 20 раз.