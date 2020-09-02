Молодежь Петербурга возложит цветы к монументу «Корчмино»

3 сентября с 14.00 до 15.00 на территории Корчминского воинского кладбища (пос. Понтонный, Корчмино, Шлиссельбургское шоссе) Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» совместно с Волонтерами Победы Санкт-Петербурга проведет торжественно-траурную церемонию возложения цветов и венков в рамках Всероссийской акции «Цветы памяти».

Акция состоится при поддержке администрации Колпинского района Санкт-Петербурга. На церемонии возложения участники узнают интересные факты о ходе Второй мировой войны, а также возложат цветы к монументу «Корчмино».

«Победу в Великой Отечественной войне отмечают 9 мая, но в 1945 году в этот день военные действия не закончились. Уже в мае 1945 года СССР начал переброску войск на Дальний Восток, чтобы вступить в войну с Японией на стороне союзников. На разгром японцев у советских войск ушло меньше месяца – с 9 августа до 3 сентября. Маньчжурская операция до сих пор считается одной из лучших в мировой военной истории. Я принимаю участие в акции возложения цветов на воинском мемориале «Корчмино». Живые цветы и венки перевязаны красно-желто-белой лентой. Это символ Дальневосточной победы. «Цветы памяти» – это дань памяти тем, кто сражался за мир и победил не только на фронтах Великой Отечественной войны, но и в боях на Дальнем Востоке, в Маньчжурии и Северной Корее», – комментирует студент Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Доценко.

Информационная справка:

2 сентября Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции. На следующий день Президиум Верховного Совета СССР принял указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией.

В честь Дня окончания Второй мировой войны, 2 и 3 сентября, Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» проведет ряд тематических мероприятий. Мероприятия пройдут под общими хештегами: #дзержинецспб #ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА #ДВПОБЕДА #ГОД2020 #УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ #ДИКТАНТПОБЕДЫ #СЛОВОПОБЕДИТЕЛЯ