Молодежь Петербурга возложит цветы к монументу «Корчмино»

3 сентября с 14.00 до 15.00 на территории Корчминского воинского кладбища (пос. Понтонный, Корчмино, Шлиссельбургское шоссе) Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» совместно с Волонтерами Победы Санкт-Петербурга проведет торжественно-траурную церемонию возложения цветов и венков в рамках Всероссийской акции «Цветы памяти».
Акция состоится при поддержке администрации Колпинского района Санкт-Петербурга. На церемонии возложения участники узнают интересные факты о ходе Второй мировой войны, а также возложат цветы к монументу «Корчмино».
Информационная справка:
2 сентября Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции. На следующий день Президиум Верховного Совета СССР принял указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией.
В честь Дня окончания Второй мировой войны, 2 и 3 сентября, Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» проведет ряд тематических мероприятий. Мероприятия пройдут под общими хештегами: #дзержинецспб #ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА #ДВПОБЕДА #ГОД2020 #УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ #ДИКТАНТПОБЕДЫ #СЛОВОПОБЕДИТЕЛЯ